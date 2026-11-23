Кабінет Міністрів України запровадив перехідний період у системі бронювання працівників. Також уряд продовжив дію чинних відстрочок до 20 грудня 2026 року.

Чому уряд пішов на тимчасове продовження бронювання

Рішення дозволяє критично важливим підприємствам зберегти персонал і безперервно працювати під час перегляду критеріїв критичності, як повідомили в Міністерстві економіки.

Згідно з інформацією, Кабінет Міністрів вніс зміни до базових постанов № 76 та № 1328. Вони регулюють порядок бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану.

Важливо! Нове рішення запроваджує перехідний період до 20 грудня 2026 року, щоб підприємства мали достатньо часу адаптуватися до нових вимог і не зупиняти виробництво.

До 20 грудня включно зберігатимуть чинність усі накази про визнання підприємств критично важливими, термін яких завершився з 27 жовтня до моменту набрання чинності новою постановою або спливає найближчим часом.

Проте автоматичне продовження не діятиме для компаній, чиї рішення скасували через повне анулювання підстав для критичності.

На цей самий строк продовжуються бронювання військовозобов'язаних працівників, оформлені через портал Дія, якщо термін їхньої відстрочки завершується у визначений проміжок часу

Якщо чинне бронювання або статус критичності видані на довший період, ухвалена постанова їх не вкорочує.

Що зміниться для оборонного сектору та енергетики

Підприємства оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів зобов'язані привести чисельність заброньованих спеціалістів у відповідність до встановлених меж до 20 грудня.

Сам пільговий норматив бронювання залишається на рівні 95%.

Але змінюється механізм його підрахунку.

Зверніть увагу! Відтепер 95% обчислюватимуть від фактичної кількості військовозобов'язаних працівників у штаті підприємства, а не від чисельності, зазначеної в погодженнях Міноборони чи Міненерго.

Як перевірятимуть оновлені критерії критичності підприємств

Слід додати, що Координаційний центр уже погодив усі 100% оновлених критеріїв критичної важливості для економіки та життєдіяльності країни. До кінця наступного тижня міністерства та місцеві адміністрації повинні переглянути попередні рішення й оприлюднити списки компаній, які відповідають новим нормам.

Якщо підприємство втрачає статус за одним критерієм, воно може подати пакет документів за іншими чинними нормами.

Для стратегічних підприємств Координаційний центр може рекомендувати збільшити квоту бронювання понад стандартний ліміт.

Нагадаємо, раніше уряд переписав правила надання статусу критичності. Зокрема, бізнес зобов'язали окремо доводити збитки для держави у разі зупинки своєї роботи.

Водночас бізнес вже скаржився на проблеми з бронюванням від мобілізації. Підприємствам потрібні зрозуміліші правила, які дозволять зберігати критично важливих фахівців.