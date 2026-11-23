Почему правительство пошло на временное продление бронирования

Решение позволяет критически важным предприятиям, сохранить персонал и бесперебойно работать в период пересмотра критериев критичности, как сообщили в Министерстве экономики.

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Согласно информации, Кабинет Министров внес изменения в базовые постановления № 76 и № 1328. Они регулируют порядок бронирования военнообязанных во время военного положения.

Важно! Новое решение вводит переходный период до 20 декабря 2026 года, чтобы у предприятий было достаточно времени адаптироваться к новым требованиям и не останавливать производство.

До 20 декабря включительно будут действовать все приказы о признании предприятий критически важными, срок действия которых истек с 27 октября до момента вступления в силу нового постановления или истекает в ближайшее время.

Однако автоматическое продление не будет действовать для компаний, чьи решения были отменены в связи с полным аннулированием оснований для признания их критически важными.

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На тот же срок продлеваются бронирования для военнообязанных работников, оформленные через портал "Дія", если срок их отсрочки истекает в указанный период времени

Если действующее бронирование или статус критичности выданы на более длительный период, принятое постановление их не сокращает.

Что изменится для оборонного сектора и энергетики

Предприятия оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов обязаны привести численность забронированных специалистов в соответствие с установленными пределами до 20 декабря.

Сам льготный норматив бронирования остается на уровне 95%.

Но меняется механизм его расчета.

Обратите внимание! Отныне 95% будут рассчитываться исходя из фактического количества военнообязанных работников в штате предприятия, а не из численности, указанной в согласованиях Минобороны или Минэнерго.

Как будут проверяться обновленные критерии критичности предприятий

Следует добавить, что Координационный центр уже согласовал все 100% обновленных критериев критической важности для экономики и жизнедеятельности страны. До конца следующей недели министерства и местные администрации должны пересмотреть предыдущие решения и обнародовать списки компаний, соответствующих новым нормам.

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Если предприятие теряет статус по одному критерию, оно может подать пакет документов в соответствии с другими действующими нормами.

Для стратегических предприятий Координационный центр может рекомендовать увеличить квоту бронирования сверх стандартного лимита.

Напомним, ранее правительство пересмотрело правила присвоение статуса критичности. В частности, бизнес обязали отдельно доказывать убытки для государства в случае приостановки своей работы.

В то же время бизнес уже жаловался на проблемы с " бронированием от мобилизации ". Предприятиям нужны более понятные правила, которые позволят сохранить критически важных специалистов.