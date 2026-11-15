Правительство изменило правила бронирования: статус критичности придется отстаивать по-новому

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Какие требования предъявили к критически важным предприятиям

Кабинет Министров обновил порядок предоставления статуса предприятий, имеющих критически важное значение, обязав компании отдельно доказывать убытки для государства в случае остановки своей деятельности и ограничив перечень 13 ключевыми отраслями, пишет Минэкономики.

Для получения или планового продления статуса предприятие также должно дополнительно обосновать, почему его деятельность важна для государства. В частности, необходимо доказать, что остановка работы может нанести ущерб:

обороноспособности страны;

жизнеобеспечению населения;

функционированию объектов критической инфраструктуры;

макрофинансовой устойчивости государства.

Кроме того, предприятие должно работать в одной из определенных критически важных сфер. В перечень вошли:

Безопасность и энергетика: оборонно-промышленный комплекс (ОПК), топливно-энергетический комплекс (ТЭК), аварийно-спасательные службы. Производство и строительство: добывающая и перерабатывающая промышленность, строительство, агропроизводство и продовольственная безопасность. Инфраструктура и услуги: транспорт и логистика, ИТ, связь, банковская деятельность, здравоохранение и розничная торговля.

В то же время перечень не является окончательным. Его могут расширить по представлению профильного центрального органа исполнительной власти или областной военной администрации, но по согласованию с Координационным центром.

Напомним, что на данный момент 90% государственных органов и все ОВА уже пересмотрели критерии, согласовав их с Координационным центром. После регистрации нормативных актов в Минюсте компании, чьи предыдущие основания были признаны недействительными, утратят статус критичности и должны будут немедленно подать новые документы в соответствии с обновленными нормами.

Для тех работодателей, чьи требования не претерпели изменений, действует стандартное правило подачи заявления за два-три месяца до истечения срока действия действующего разрешения. Чтобы избежать внезапной потери специалистов на производствах во время бюрократической паузы, Кабмин подготовил решение об автоматическом продление срока действия бронирования в связи с мобилизацией, срок действия которого истекает в ноябре или декабре 2026 года, до 1 февраля 2027 года.