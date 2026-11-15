Уряд переписав правила бронювання: статус критичності доведеться захищати по-новому

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Які вимоги висунули до критичних підприємств

Кабінет Міністрів оновив порядок надання статусу критично важливих підприємств, зобов'язавши компанії окремо доводити збитки для держави у разі своєї зупинки та обмеживши перелік 13 ключовими галузями, пише Мінекономіки.

Для отримання або планового продовження статусу підприємство також має додатково обґрунтувати, чому його діяльність важлива для держави. Зокрема, потрібно довести, що зупинка роботи може зашкодити:

обороноздатності країни;

життєзабезпеченню населення;

функціонуванню об'єктів критичної інфраструктури;

макрофінансовій стійкості держави.

Крім цього, підприємство має працювати в одній із визначених критичних сфер. До переліку увійшли:

Безпека та енергетика: оборонно-промисловий комплекс (ОПК), паливно-енергетичний комплекс (ПЕК), аварійно-рятувальні служби. Виробництво та будівництво: добувна й переробна промисловість, будівництво, агровиробництво та продовольча безпека. Інфраструктура та послуги: транспорт і логістика, ІТ, зв'язок, банківська діяльність, охорона здоров'я та роздрібна торгівля.

Водночас перелік не є остаточним. Його можуть розширити за поданням профільного центрального органу виконавчої влади або обласної військової адміністрації, але за погодженням із Координаційним центром.

Нагадаємо, що наразі 90% державних органів та всі ОВА вже переглянули критерії, погодивши їх із Координаційним центром. Після реєстрації нормативних актів у Мін'юсті компанії, чиї попередні підстави визнали недійсними, втратять статус критичності й муситимуть негайно подавати нові документи за оновленими нормами.

Для тих роботодавців, чиї вимоги не зазнали змін, діє стандартне правило звернення за два-три місяці до завершення чинного дозволу. Щоб уникнути раптової втрати фахівців на виробництвах під час бюрократичної паузи, Кабмін підготував рішення про автоматичне продовження терміну дії бронювання від мобілізації, яке спливає у листопаді чи грудні 2026 року, до 1 лютого 2027 року.