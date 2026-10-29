Старі критерії бронювання хочуть зберегти для окремих бізнесів: кого це стосується

Уряд переглядає критерії, за якими підприємства отримують статус критично важливих для економіки. Водночас частина чинних вимог може залишитися без змін для однієї зі сфер – остаточне рішення очікують найближчими днями.

Для кого правила бронювання працівників можуть залишити без змін

Міністерство аграрної політики та продовольства пропонує Координаційному центру з організації бронювання зберегти чинні правила бронювання для агробізнесу, пише Урядовий портал.

За словами міністра, відомство наполягає на збереженні наявних вимог, а попередній розгляд питання очікується вже у четвер.

Наша ідея, що наш аграрний сектор є пріоритетно важливим, його треба підтримувати повністю. І відповідно ми критерії, які в нас і були затверджені, такі ж і подали на Координаційний центр. Тому наша ідея, щоб вони не змінилися,

– сказав міністр Тарас Висоцький.

Які правила бронювання в агросекторі діють з 18 жовтня

З 18 жовтня для аграрних підприємств передбачили альтернативні критерії, за якими можна отримати статус критично важливих і бронювання працівників. Раніше одним із ключових показників була площа сільськогосподарських угідь, однак тепер враховують також інші параметри.

Зокрема, підприємства можуть відповідати таким вимогам:

Площа сільськогосподарських угідь – щонайменше 200 гектарів. Річний дохід – не менше ніж 20 мільйонів гривень. Багаторічні насадження – від 50 гектарів для господарств, на які поширюється відповідний критерій.

Нові правила стосуються підприємств сільського, лісового та рибного господарства, земельного кадастру, а також окремих суб’єктів, діяльність яких пов’язана з агропромисловим комплексом.

Нагадаємо, що 24 жовтня 2026 року Кабмін обмежив бронювання на оборонних та енергетичних підприємствах до 95% працівників.

Згодом прем'єр-міністр Сергій Корецький закликав бізнес спільно розробити нову соціальну модель, за якої працівники можуть бути заброньовані, а підприємства водночас братимуть на себе зобов'язання щодо прогнозованої мобілізації людей до війська.



