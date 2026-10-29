Старые критерии бронирования планируется сохранить для отдельных предприятий: кого это касается

Старые критерии бронирования планируется сохранить для отдельных предприятий / Фото Depositphotos
Правительство пересматривает критерии, по которым предприятия получают статус критически важных для экономики. В то же время часть действующих требований может остаться без изменений для одной из сфер – окончательное решение ожидается в ближайшие дни.
Для кого правила бронирования работников могут остаться без изменений
Министерство аграрной политики и продовольствия предлагает Координационному центру по организации бронирования сохранить действующие правила бронирования для агробизнеса, пишет Правительственный портал.
По словам министра, ведомство настаивает на сохранении существующих требований, а предварительное рассмотрение вопроса ожидается уже в четверг.
Наша позиция заключается в том, что наш аграрный сектор имеет приоритетное значение, его необходимо поддерживать в полной мере. И, соответственно, мы представили в Координационный центр такие же критерии, которые у нас и были утверждены. Поэтому мы считаем, что они не должны меняться
Какие правила бронирования в агросекторе действуют с 18 октября
С 18 октября для аграрных предприятий предусмотрены альтернативные критерии, по которым можно получить статус критически важных и бронирование сотрудников. Ранее одним из ключевых показателей была площадь сельскохозяйственных угодий, однако теперь учитываются также другие параметры.
В частности, предприятия могут соответствовать таким требованиям:
- Площадь сельскохозяйственных угодий – не менее 200 гектаров.
- Годовой доход – не менее 20 миллионов гривен.
- Многолетние насаждения – от 50 гектаров для хозяйств, на которые распространяется соответствующий критерий.
Новые правила касаются предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства, земельного кадастра, а также отдельных субъектов, деятельность которых связана с агропромышленным комплексом.
Напомним, что 24 октября 2026 года Кабмин ограничил бронирование на оборонных и энергетических предприятиях до 95% работников.
Впоследствии премьер-министр Сергей Корецкий призвал бизнес совместно разработать новую социальную модель, при которой работники могут быть забронированы, а предприятия в то же время будут брать на себя обязательства по прогнозируемой мобилизации людей в армию.
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