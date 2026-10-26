Кабмин сократил лимиты бронирования: что изменилось для ОПК и энергетики

Согласно постановлению, опубликованному на правительственном портале, министерства и областные администрации обязаны в течение 10 дней пересмотреть критерии критичности и проанализировать компании, уже имеющие этот статус.

Реклама Adv

популярные видео

Какие изменения ждут предприятия?

Если предприятие утратит критерий, на основании которого его признали важным для отрасли или территориальной общины, решение о критичности будет отменено.

В целом есть 13 определенных отраслей – от оборонной промышленности и энергетики до IT, банков, медицины и связи.

Другие сферы могут получить статус только по согласованию с Центром. Областные администрации определяют статус только для отраслей от энергетики к транспорту. Для оборонной промышленности, IT, банков, медицины и связи решение принимает центральный орган.

В то же время действующие решения о критичности останутся в силе в течение всего срока их действия, если их не аннулируют по результатам проверки.

Реклама

Полномочия нового Координационного центра

В Украине создают новый Координационный центр по бронированию, который будет заниматься вопросами присвоения и отмены статуса критически важных предприятий. Также этот орган будет рассматривать обращения об увеличении лимитов забронированных работников.

Процедура предусматривает до 7 рабочих дней на первичное рассмотрение документов государственным органом. После этого Координационный центр будет иметь до одного календарного месяца на вынесение рекомендаций, а окончательное решение будет приниматься в течение 3 рабочих дней.

Если предприятию одобрили увеличение лимита, но оно не зарезервировало работников через приложение "Дія" в установленный срок, такое решение теряет силу. Центр также сможет рекомендовать отмену статуса критически важного предприятия по обращению правоохранительных органов.

Лимиты для оборонного комплекса и энергетики

Для специально определенных предприятий оборонной промышленности и энергетики установлен лимит бронирования на уровне 95%. При этом сотрудники, непосредственно задействованные в производственных процессах, подлежат обязательному бронированию, а превышение нормы в 95% возможно только по отдельному решению.

Реклама

Для донорских проектов предусматривается бронирование не более 50% команды и не более 7 человек, более того решает госсекретарь Кабмина.

Систематическое нарушение руководителем предприятия правил воинского учета станет основанием для отказа в рассмотрении предложений об увеличении лимитов. Чиновники рекомендуют организациям подавать документы заранее.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Ранее правительство утвердило обновленные правила бронирования, чтобы положить конец манипуляциям и обеспечить ротацию бойцов на фронте.