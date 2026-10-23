Правительство меняет правила бронирования: какие нормы вступили в силу в Украине

Новые правила бронирования / Фото Depositphotos
Кабинет министров финализировал новые правила бронирования работников от мобилизации. Обновленный механизм призван положить конец злоупотреблениям и обеспечить плановую ротацию военнослужащих на фронте.
Какие правила изменил Кабмин в отношении бронирования
Ежемесячно количество забронированных в Украине увеличивается на десятки тысяч, что затрудняет ротацию бойцов на фронте, сообщил действующий премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Таким образом, Кабмин решил отделить критичность предприятий от их чисто экономических показателей. Теперь к критически важным будут относиться только те компании, которые реально обеспечивают оборону и жизнедеятельность страны: речь идет о предприятиях сферы ОПК, энергетики, связи, логистики и жилищно-коммунального хозяйства.
Важно! Второй важный шаг – правительство отменило практику безусловного 100-процентного бронирования персонала для всех отраслей без исключения.
Сергей Корецкий пояснил: изменение критериев связано с тем, что отдельные компании создавались исключительно как бизнес по продаже отсрочек от мобилизации.
В то же время работу тех, кто производит вооружение или обеспечивает функционирование критически важной инфраструктуры, мы не ослабим. Если для бесперебойной работы необходимо забронировать больше персонала, предприятие сможет подать обоснованное обращение в Координационный центр.
- Также Министерство обороны ужесточает ответственность за уклонение от службы.
- Еще в правительстве готовят механизм 100% бронирования при условии выполнения мобилизационного обязательства.
Что это означает? Предприятие сможет полностью провести бронирование работников, если будет регулярно добровольно привлекать часть из них к военной службе.
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Важно, чтобы человек знал, куда идет и на какой срок. За ним сохраняются рабочее место и зарплата. Условия будут проработаны Минобороны и Минэкономики совместно с бизнесом
Цель правительства – утвердить прозрачный и действенный механизм до 1 декабря.
Напомним, что бизнесу, возможно, придется платить больше за бронирование уже в 2027 году. Дело в том, что в проекте "Государственного бюджета" на следующий год правительство предложило установить минимальную зарплату на уровне 9 546 гривен. И именно она может повлиять на окончательную сумму.
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