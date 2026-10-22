Какие изменения в системе бронирования готовит правительство

Изменения в бронировании вызвали определенные дискуссии, поэтому решили кое-что изменить. Например, из проекта постановления убрали положение, согласно которому работников с отсрочкой от мобилизации не должны были учитывать при расчете квоты бронирования, сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

В то же время в документе останется норма о создании Координационного центра по организации бронирования военнообязанных при Кабмине. Он будет работать как консультативный орган и проверять, насколько обоснованы критерии бронирования, применяемые центральными органами исполнительной власти и местными администрациями.

Координационный центр сможет лишь рекомендовать пересмотреть критерии бронирования или степень важности отдельных предприятий – окончательное решение будут принимать ЦОИВ и местные администрации,

– подчеркнул Кисилевский.

Также народный депутат отметил, что Министерство экономики не ожидает существенных изменений критериев, по которым ведомство осуществляет бронирование работников.

Что известно о пересмотре квот для предприятий

Одним из вопросов, который еще обсуждается, остается возможное снижение лимитов бронирования для отдельных отраслей. Изменения могут коснуться критически важных предприятий, в частности в энергетике и оборонно-промышленном комплексе.

Поэтому бизнесу пока следует ориентироваться на окончательный текст правительственного постановления: именно он определит, какие правила будут действовать после принятия документа.

Что известно о предварительных изменениях в процессе бронирования

13 октября стало известно о постановлении об изменениях в правилах бронирования военнообязанных работников. Среди предложенных нововведений – пересмотр квот для отдельных критически важных секторов экономики.

В частности, проект предусматривал такие лимиты:

В оборонно-промышленном комплексе и энергетике – снижение со 100% до 85%; В сфере теплоснабжения, водоснабжения и управления бытовыми отходами – с 75% до 60%; для остальных критически важных предприятий – сохранение лимита на уровне 50%.

Также предлагалось создать Координационный центр при Кабмине, без рекомендации которого предприятия не могли бы получить повышенный лимит бронирования.

16 октября глава правительства Корецкий заверил народных депутатов, что обновление нормативной базы не предусматривает радикальных изменений для реальных производств оборонно-промышленного и энергетического комплексов. В то же время он заявил, что Кабмин пересматривает систему бронирования из-за "массовых злоупотреблений".

Наибольшее беспокойство изменения могут вызвать у компаний, которые проводят бронирование сотен работников, хотя их реальный вклад в критически важные сферы может быть незначительным. Именно обоснованность таких решений правительство стремится проверить в рамках обновленной системы.