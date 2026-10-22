Які зміни до бронювання готує уряд

Зміни в бронюванні спровокували певні дискусії, тому дещо вирішили змінити. Наприклад, із проєкту постанови прибрали положення, за яким працівників із відстрочкою від мобілізації не мали враховувати під час розрахунку квоти бронювання, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Водночас у документі залишиться норма про створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних при Кабміні. Він працюватиме як дорадчий орган і перевірятиме, наскільки обґрунтовані критерії бронювання, які застосовують центральні органи виконавчої влади та місцеві адміністрації.

Координаційний центр зможе лише рекомендувати переглянути критерії бронювання чи критичність окремих підприємств – остаточне рішення ухвалюватимуть ЦОВВ та місцеві адміністрації,

– підкреслив Кисилевський.

Також нардеп зазначив, що Міністерство економіки не очікує суттєвих змін критеріїв, за якими відомство здійснює бронювання працівників.

Що відомо про перегляд квот для підприємств

Одним із питань, яке ще обговорюють, залишається можливе зниження лімітів бронювання для окремих галузей. Зміни можуть торкнутися критично важливих підприємств, зокрема в енергетиці та оборонно-промисловому комплексі.

Тому бізнесу поки варто орієнтуватися на остаточний текст урядової постанови: саме він визначить, які правила діятимуть після ухвалення документа.

Що відомо про попередні зміни бронювання

13 жовтня стало відомо про постанову щодо змін до правил бронювання військовозобов'язаних працівників. Серед запропонованих нововведень – перегляд квот для окремих критичних секторів економіки.

Зокрема, проєкт передбачав такі ліміти:

В оборонно-промисловому комплексі та енергетиці – зниження зі 100% до 85%; У сфері теплопостачання, водоканалів та управління побутовими відходами – з 75% до 60%; Для решти критично важливих підприємств – збереження ліміту на рівні 50%.

Також пропонували створити Координаційний центр при Кабміні, без рекомендації якого підприємства не могли б отримати підвищений ліміт бронювання.

16 жовтня глава уряду Корецький запевнив народних депутатів, що оновлення нормативної бази не передбачає радикальних змін для реальних виробництв оборонно-промислового й енергетичного комплексів. Водночас він заявив, що Кабмін переглядає систему бронювання через "масштабні зловживання".

Найбільше занепокоєння зміни можуть викликати в компаній, які бронюють сотні працівників, хоча їхній реальний внесок у критично важливі сфери може бути незначним. Саме обґрунтованість таких рішень уряд прагне перевірити в межах оновленої системи.