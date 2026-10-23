Уряд змінює правила бронювання: які норми набули чинності в Україні

Які правила змінив Кабмін щодо бронювання

Щомісяця кількість заброньованих в Україні зростає на десятки тисяч осіб, що ускладнює ротацію бійців на фронті, про що повідомив чинний прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

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Таким чином, Кабмін вирішив відокремити критичність підприємств від їхніх суто економічних показників. Тепер до критично важливих відноситимуть лише ті компанії, які реально забезпечують оборону та життєдіяльність країни: йдеться про підприємства сфери ОПК, енергетики, зв'язку, логістики та житлово-комунального господарства.

Важливо! Другий важливий крок – уряд ліквідував практику безумовного 100-відсоткового бронювання персоналу для всіх галузей без винятку.

Сергій Корецький пояснив: зміна критеріїв пов'язана з тим, що окремі компанії створювалися виключно як бізнес із продажу відстрочок від мобілізації.

Сергій Корецький Прем'єр-міністр України Водночас роботу тих, хто виробляє озброєння чи тримає критичну інфраструктуру, ми не послабимо. Якщо для безперебійної роботи потрібно забронювати більше, підприємство зможе подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру.

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Також Міністерство оборони посилює відповідальність за ухилення від служби.

Ще в уряді готують механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання.

Що це означає? Підприємство зможе повністю бронювати працівників, якщо регулярно добровільно залучатиме частину з них до військової служби.

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Принципово, щоб людина знала, куди йде і на який термін. За нею зберігаються робоче місце і зарплата. Умови пропрацюють Міноборони та Мінекономіки разом із бізнесом– пояснив Корецький.

Мета уряду – це затвердити прозорий та дієвий механізм до 1 грудня.

Нагадаємо, що бізнесу, можливо, доведеться більше платити за бронювання вже у 2027 році. Річ у тім, що в проєкті Державного бюджету на наступний рік уряд запропонував встановити мінімальну зарплату на рівні 9 546 гривень. І саме вона може вплинути на остаточну суму.