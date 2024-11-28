Вищі податки для ФОПів заднім числом: яке фінальне рішення прийняв комітет Верховної Ради

У законопроєкті №11416-д. йшлося про оподаткування ФОПів заднім числом. У Верховній раді вирішили удосконалити документ на користь підприємців.

Рішення на користь підприємців

Податковий комітет вирішив переглянути підвищення податків для ФОпів заднім числом. Про це 24 Канал повідомляє із посиланням на заступника голови податкового комітету Ярослава Железняка.

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За його словами комітет вирішив переглянути впровадження підвищених податків та перенести їх на 1 січня 2025 року.

Тобто повністю відстояли, щоб прибрати з закону "заднє число",

– повідомив Железняк.

Також він додав, що ця норма не буде стосуватися банківських установ.

Підвищення військового збору до 5%

Вже незабаром підприємці будуть платити військовий збір у розмірі 5%. Відповідний законопроєкт для набуття чинності потребує лише підпису президента.

У 2024 – 2025 році від сплати податку буде звільнений "національний кешбек", а рента на видобуток природніх матеріалів буде підвищена.