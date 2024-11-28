Решение в пользу предпринимателей

Налоговый комитет решил пересмотреть повышение налогов для ФОПов задним числом. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на заместителя председателя налогового комитета Ярослава Железняка.

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По его словам комитет решил пересмотреть внедрение повышенных налогов и перенести их на 1 января 2025 года.

То есть полностью отстояли, чтобы убрать из закона "заднее число",

– сообщил Железняк.

Также он добавил, что эта норма не будет касаться банковских учреждений.

Повышение военного сбора до 5%

Уже вскоре предприниматели будут платить военный сбор в размере 5%. Соответствующий законопроект для вступления в силу требует только подписи президента.

В 2024 – 2025 году от уплаты налога будет освобожден "национальный кэшбек", а рента на добычу природных материалов будет повышена.