Штрафы ФЛП выросли

В среднем сейчас проходит около 600 документальных проверок в месяц, передает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

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Например, в 2021 году проводилось около 2 600 проверок. Несмотря на это сумма штрафов в 2024 году выросла в 5,7 раза, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Некоторые предприниматели успешно обжаловали штрафные решения, вынесенные по результатам налоговых проверок. В этом году органы власти сначала доначислили налоговые обязательства на сумму 2,33 миллиарда гривен. Однако после процесса обжалования общая сумма была пересмотрена до 1,06 миллиарда гривен.

За какие нарушения штрафуют

  • занижение доходов;
  • завышение расходов;
  • неправомерное пользование налоговыми льготами;
  • допуск нарушений в сфере НДС;
  • задержка подачи отчетности;
  • сотрудничество с рисковыми контрагентами;
  • не соблюдение валютного законодательства;
  • нарушение правил учета налоговых разниц.

Напомним! С 1 декабря в Украине также отменяется мораторий на документальные проверки предпринимателей 1 и 2 групп, поэтому количество проверок может увеличиться.