Какой будет пенсия при минималке

Размер пенсии для тех, кто получает минимальную зарплату, зависит от количества лет страхового стажа, суммы уплаченных социальных взносов и средней заработной платы за три года, предшествовавшей выходу на пенсию, передает 24 Канал.

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Обратите внимание! В Украине пенсия для людей с минимальной заработной платой и полным страховым стажем должна составлять не менее 40% от минимальной заработной платы.

Таким образом, при минимальной заработной плате в 8 000 гривен размер пенсии должен был бы составлять 3 200 гривен. Однако, в 2024 году Кабинет Министров установил минимальную пенсию на уровне 3 370 гривен.