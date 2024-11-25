Якою буде пенсія при мінімалці

Розмір пенсії для тих, хто отримує мінімальну зарплату, залежить від кількості років страхового стажу, суми сплачених соціальних внесків та середньої заробітної плати за три роки, що передувала виходу на пенсію, передає 24 Канал.

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Зверніть увагу! В Україні пенсія для людей з мінімальною заробітною платою та повним страховим стажем має становити не менше 40% від мінімальної заробітної плати.

Таким чином, при мінімальній заробітній платі в 8 000 гривень розмір пенсії мав би становити 3 200 гривень. Проте, у 2024 році Кабінет Міністрів встановив мінімальну пенсію на рівні 3 370 гривень.