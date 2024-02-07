Ринок деревини набирає обертів: як зростають ціни і чи чекати їхнього злету
Джерело:телеграм Юрія Бохоловця
З початком 2024 року кількість угод на ринку деревини різко зросла. Лише за місяць укладено контрактів на понад 4 мільярди гривень.
Ринок деревини активізувався
Ринок деревини після тривалого періоду застою почав "оживати". Особливо успішним став початок нового року.
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Зокрема, держпідприємство "Ліси України" у 2024 році вже встигло відвантажити 700 тисяч кубометрів матеріалу. Це аж на 60% більше, аніж на початку минулого року.
Після періоду застою реалізація пожвавилася. Залишки знизилися. Обсяг законтрактованої деревини на торгах першого кварталу вже перевищив 2 млн кубометрів, – повідомив Юрій Болоховець, генеральний директор "Лісів України".
Особливий спад на ринку відбувся через блокаду кордонів. Аби врятувати ринок, держпідприємство виставило на аукціон за зниженою ціною понад мільйон кубометрів дерева.Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…
Ці додаткові аукціони ще триватимуть до кінця березня. Сума контрактів вже зараз перевалила за 4,1 мільярда гривень. Середня ціна кубометра становить 2 100 гривень. Минулого року показник був на рівні 1 750 гривень. Відтак, вдалося підняти не лише обсяги реалізації, а й ціну матеріалу.
Гендир "Лісів України" сподівається, що найскладніші часи вже минули, тому обсяги та ціни у майбутньому продовжать зростати. Оскільки торгів багато, план заготівлі лісу ретельно звіряється з результатами аукціонів, аби не накопичувати нереалізований матеріал.