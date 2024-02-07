Ринок деревини активізувався

Ринок деревини після тривалого періоду застою почав "оживати". Особливо успішним став початок нового року.

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Зокрема, держпідприємство "Ліси України" у 2024 році вже встигло відвантажити 700 тисяч кубометрів матеріалу. Це аж на 60% більше, аніж на початку минулого року.

Після періоду застою реалізація пожвавилася. Залишки знизилися. Обсяг законтрактованої деревини на торгах першого кварталу вже перевищив 2 млн кубометрів, – повідомив Юрій Болоховець, генеральний директор "Лісів України".

Особливий спад на ринку відбувся через блокаду кордонів. Аби врятувати ринок, держпідприємство виставило на аукціон за зниженою ціною понад мільйон кубометрів дерева.

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Ці додаткові аукціони ще триватимуть до кінця березня. Сума контрактів вже зараз перевалила за 4,1 мільярда гривень. Середня ціна кубометра становить 2 100 гривень. Минулого року показник був на рівні 1 750 гривень. Відтак, вдалося підняти не лише обсяги реалізації, а й ціну матеріалу.

Гендир "Лісів України" сподівається, що найскладніші часи вже минули, тому обсяги та ціни у майбутньому продовжать зростати. Оскільки торгів багато, план заготівлі лісу ретельно звіряється з результатами аукціонів, аби не накопичувати нереалізований матеріал.