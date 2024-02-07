Рынок древесины активизировался

Рынок древесины после длительного периода застоя начал "оживать". Особенно успешным стало начало нового года.

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В частности, госпредприятие "Леса Украины" в 2024 году уже успело отгрузить 700 тысяч кубометров материала. Это аж на 60% больше, чем в начале прошлого года.

После периода застоя реализация оживилась. Остатки снизились. Объем законтрактованной древесины на торгах первого квартала уже превысил 2 млн кубометров, – сообщил Юрий Болоховец, генеральный директор "Лесов Украины".

Особый спад на рынке произошел из-за блокады границ. Чтобы спасти рынок, госпредприятие выставило на аукцион по сниженной цене более миллиона кубометров дерева.

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Эти дополнительные аукционы еще продлятся до конца марта. Сумма контрактов уже сейчас перевалила за 4,1 миллиарда гривен. Средняя цена кубометра составляет 2 100 гривен. В прошлом году показатель был на уровне 1 750 гривен. Поэтому, удалось поднять не только объемы реализации, но и цену материала.

Гендир "Лесов Украины" надеется, что самые сложные времена уже прошли, поэтому объемы и цены в будущем продолжат расти. Поскольку торгов много, план заготовки леса тщательно сверяется с результатами аукционов, чтобы не накапливать нереализованный материал.