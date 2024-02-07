Рынок древесины активизировался
Рынок древесины после длительного периода застоя начал "оживать". Особенно успешным стало начало нового года.
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В частности, госпредприятие "Леса Украины" в 2024 году уже успело отгрузить 700 тысяч кубометров материала. Это аж на 60% больше, чем в начале прошлого года.
После периода застоя реализация оживилась. Остатки снизились. Объем законтрактованной древесины на торгах первого квартала уже превысил 2 млн кубометров, – сообщил Юрий Болоховец, генеральный директор "Лесов Украины".
Особый спад на рынке произошел из-за блокады границ. Чтобы спасти рынок, госпредприятие выставило на аукцион по сниженной цене более миллиона кубометров дерева.
Эти дополнительные аукционы еще продлятся до конца марта. Сумма контрактов уже сейчас перевалила за 4,1 миллиарда гривен. Средняя цена кубометра составляет 2 100 гривен. В прошлом году показатель был на уровне 1 750 гривен. Поэтому, удалось поднять не только объемы реализации, но и цену материала.
Гендир "Лесов Украины" надеется, что самые сложные времена уже прошли, поэтому объемы и цены в будущем продолжат расти. Поскольку торгов много, план заготовки леса тщательно сверяется с результатами аукционов, чтобы не накапливать нереализованный материал.