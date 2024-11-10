АРМА шукає управителя Будинком профспілок на Майдані Незалежності: чи допустять іноземців

Будинку профспілок у центрі столиці шукають нового управителя. Переможця оголосять за результатами конкурсу.

Новий конкурс

Агентство з розшуку та менеджменту активів шукає нового управителя для Будинку профспілок. Відомий об'єкт розташований на Майдані Незалежності, розповідає 24 Канал з посиланням на АРМА.

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Незалежна оцінка активу визначила його вартість на рівні 850 мільйонів гривень. Усі охочі, куди може увійти і іноземний бізнес, мають можливість взяти участь у відборі. Конкурс опублікують на Prozorro.

Що відомо про об'єкт

Печерський районний суд Києва здійснив арешт Будинку профспілок на Майдані Незалежності в рамках справи про привласнення державного майна. Сюди також увійшли бізнес-центр (БЦ) Maidan Plaza та інша нерухомість Федерації профспілок України.

Минулого року АРМА вже намагалося знайти йому управителя, але конкурс не був успішним. Будинок профспілок відомий тим, що під час Революції Гідності був штабом протестувальників. Тоді ж у будинку сталася масштабна пожежа, його реставрували впродовж 4 років.