Новый конкурс

Агентство по розыску и менеджменту активов ищет нового управляющего для Дома профсоюзов. Известный объект расположен на Майдане Независимости, рассказывает 24 Канал со ссылкой на АРМА.

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Независимая оценка актива определила его стоимость на уровне 850 миллионов гривен. Все желающие, куда может войти и иностранный бизнес, имеют возможность принять участие в отборе. Конкурс опубликуют на Prozorro.

Что известно об объекте

Печерский районный суд Киева осуществил арест Дома профсоюзов на Майдане Независимости в рамках дела о присвоении государственного имущества. Сюда также вошли бизнес-центр (БЦ) Maidan Plaza и другая недвижимость Федерации профсоюзов Украины.

В прошлом году АРМА уже пыталось найти ему управляющего, но конкурс не был успешным. Дом профсоюзов известен тем, что во время Революции Достоинства был штабом протестующих. Тогда же в доме произошел масштабный пожар, его реставрировали в течение 4 лет.