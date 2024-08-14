У Харків повертається приватизація: яка стартова ціна відомого "будинку з термометром"

Фонд державного майна продаватиме об'єкти в Харкові, який потерпає від частих атак росіян. Незабаром з молотка піде перший лот з початку повномасштабного вторгнення.

Перший лот від початку повномасштабної війни

Як повідомив очільник Фонду держмайна Віталій Коваль, на аукціон виставили відомий "будинок з термометром" у Харкові. Це перший лот міста від 24 лютого 2022 року.

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Єдиний майновий комплекс "Державного інституту праці та соціально-економічних досліджень" може бути привабливим інвесторам завдяки вигідному розташуванню.

Це 5-поверхова будівля в центрі Харкова, розташована за адресою вулиця Сумська, 1. Об'єкт має значний потенціал для комерційного використання,

– зазначив Коваль.

Яка стартова ціна і стан будівлі

Зараз інститут здає приміщення в оренду, тому приватизація об'єкта відкриє для бізнесу нові можливості для розвитку. Що стосується площі, то об'єкт налічує 4163,7 квадратних метрів нежитлових приміщень, гараж на понад 200 квадратів та асфальтовий майданчик на 50 квадратних метрів.

Стартова ціна об'єкта визначена на рівні 839 тисяч гривень. Аукціон відбудеться 16 серпня.