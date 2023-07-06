Що буде з податками до кінця війни: Шмигаль дав обіцянку бізнесу та підприємцям

Нещодавно Верховна Рада скасувала пільгові податки. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, якими будуть подальші кроки у цьому напрямку.

Після скасування пільгових податків підприємців почало турбувати питання, чи варто очікувати їх підвищення у майбутньому, адже працювати в умовах війни й так доволі нелегко. Денис Шмигаль в ефірі телемарафону заспокоїв бізнес, передає 24 Канал.

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Чи варто очікувати підвищення податків

За словами очільника уряду, підприємцям не варто турбуватися про зростання податків, принаймні, до кінця війни. З 1 липня скасували лише спрощену систему, тобто повернули 5% замість 2%.

Інших змін, крім повернення до довоєнного рівня, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо і, переконаний, не допустимо. Податкова система буде стабілізована на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії,

– запевнив прем'єр.

Скасування пільгових податків було вимогою МВФ, якої Україна змушена була дотримуватися. Це саме стосується повернення акцизів на пальне.

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Разом з тим, Міжнародний валютний фонд погодився на відтермінування виконання ще однієї вимоги – скасування воєнних пільг для бізнесу. Відповідний законопроєкт наразі приймати не будуть.