Нагадаємо, що інцидент, який спровокував протести спершу у передмісті Парижа, а потім перейшли до столиці, стався 28 червня. Згідно з наявною інформацією, підліток за кермом автомобіля відмовився зупинитися на вимогу правоохоронців та був застрелений.

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Удар для бізнесу у Франції через протести

Французькі підприємці зафіксували суттєві збитки через масові заворушення у Франції. Зокрема, очільник Руху підприємців Жоффруа Ру де Безьє заявив, що ця сума уже сягнула вище 1 мільярда євро. При цьому вони не враховували фінансові втрати для туристичного сектору.

Цікаво! Рішення Ілона Маска про встановлення лімітів щодо кількості дописів, які за один день можуть бачити користувачі, спровокувало успіх одного з головних конкурентів для Twitter. Йдеться про соціальну мережу BluSky, за створенням якої стоїть Джек Дорсі.

Річ у тому, що під час заворушень пограбували понад 200 магазинів, нищили автомобілі та сміттєві баки. Наприклад, наводять ще такі цифри:

Знищили 300 банківських відділень;

Пошкодили 250 тютюнових магазинів з використанням методів насильства.

Вкрали все, навіть касові апарати, перш ніж підпалити, щоб знищити,

– Жоффруа Ру Безьє.

Глава Руху підприємців у Франції додав, що страхові компанії мобілізували свої сили, аби максимально швидко діяти, тож зацікавлені бізнесмени зможуть отримати фінансові компенсації.

Жоффруа Ру Безьє також висловив думку, що відео масових заворушень, які сколихнули соціальні мережі майже у всьому світі, шкодять іміджу країни. Адже через це чимало людей відмовилися від поїздки у Францію на тлі останніх подій.