Про це 24 Каналу сказав журналіст й політичний оглядач з Франції Андрій Шкіль. Париж оточений містечками, лідери яких традиційно дотримуються лівих поглядів, і всі великі протести починалися саме тут.

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"Їх часто називають "червоний пояс Парижу", історично саме там розпочиналися усі відомі повстання. Нині ж протести спрямовані більшою мірою проти інституту державної влади, ніж проти поліції. Обурені протестувальники вважають, що влада дала забагато повноважень працівникам правоохоронних органів", – каже журналіст.

Небезпечне передмістя

Протести розповсюдилися з Нантера, по усіх інших містечках навколо столиці Франції. До слова, у Парижі мешкає 2,5 мільйони людей, а у навколишніх населених пунктах – 12 мільйонів.

У день, коли розпочалися мітинги, зупинили рух автобусів та трамваїв, адже протестувальники спалили кілька десятків одиниць громадського транспорту. Наразі міжміське сполучення здійснюється потягами, які рухаються під повним контролем поліції.

Протести у Парижі тривають: дивитись відео

Понеділок буде вирішальним

На думку політичного оглядача, активність обурених французів вщухає: у суботу кількість заарештованих за порушення громадського порядку мітингувальників зменшилася до 400, проти 1200 осіб напередодні вихідних. Втім, це може бути пов’язано із вихідними днями, тож понеділок стане вирішальним.

"Гадаю, що понеділок стане останнім днем протестів, але все залежатиме від активності опозиції, яка може спробувати використати ситуацію у своїх політичних інтересах", – додав Андрій Шкіль.

Що відбувається у Парижі