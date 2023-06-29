Інцидент трапився у вівторок 27 червня. 38-річного офіцера, який стріляв в юнака, затримали за звинуваченням у вбивстві. По всій країні не вщухають масові протести.

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У соцмережах поширюють відео з вбивством підлітка

За повідомленнями французьких ЗМІ, поліція спочатку припустила, що підліток їхав машиною до них із наміром завдати їм шкоди. Але кадри, розміщені в інтернеті та перевірені інформаційним агентством AFP, говорять про інше.

На ньому зображено двох офіцерів біля машини. Один спрямовує свою зброю на водія через вікно і, здається, стріляє впритул, коли авто починає рух. Автомобіль трішки проїхався і зупинився, врізавшись в перешкоду.

На відео також чути, як людина каже "тобі вистрілять у голову", але незрозуміло, хто це говорить.

Момент вбивства Нахеля: відео 18+

У момент стрілянини в машині перебували ще двоє: один втік, а інший, теж неповнолітній, був заарештований та затриманий поліцією.

17-річний водій авто, якого звати Нахель, помер від кульових поранень у груди. Екстрені служби намагались врятувати юнака, проте марно.

Важливо! За 2023 рік Нахель став другою людиною у Франції, вбитою поліцією під час перестрілки на зупинці. У 2022 році французька поліція вбила 13 водії автомобілів – це рекордна кількість за історію країни.

Вбивство викликало хвилю протестів

Те, що трапилось, викликало серію протестів в Нантері, районі на захід від Парижа – саме там було вбито підлітка. Протестувальники вбачають не лише жорстокість поліції, а й расизм, тому що хлопчина – араб. Багато людей вважають, що якби юнак був "білим", його не застрелили б.

У гніві люди палять автомобілі та сміттєві баки, руйнують автобусні зупинки, запускають феєрверки біля поліцейської дільниці. Правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону протестувальників, деякі з яких усю ніч будували барикади.

Декілька випадків заворушень були також зареєстровані в містах Аньєр, Коломб, Сюрен, Обервільє, Кліші-су-Буа та Мант-ла-Жолі. Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен повідомив, що наразі затримано понад 150 осіб, які здійснили напади та підпали поліцейських дільниць, шкіл і мерій по всій території країни.

Наразі у Нантері, де тривають найбільші заворушення, встановили нічну комендантську годину.

Влада розпочала 2 окремих розслідування

Влада розпочала два окремі розслідування після смерті підлітка: одне у зв'язку з вбивством державною посадовою особою, а інше, у якому розглядають нездатність водія зупинити автомобіль і ймовірну спробу "вбити поліцейського".

Начальник паризької поліції Лоран Нуньєс заявив французькому телеканалу BFMTV, що дії поліцейського "викликають питання", хоча він припустив, що поліцейський міг відчувати загрозу.

Адвокатка сім'ї 17-річного підлітка Яссін Бузру наполягає на тому, що це був незаконний захист – на відео чітко видно, як поліцейський холоднокровно вбиває молоду людину.

Також сім'я подала скаргу на поліцію за "брехню" після початкової заяви про те, що машина намагалася збити поліцейських.

Наразі мати Нахеля поширює в соцмережах відео, у якому закликає людей приєднатися до неї на марші на підтримку її сина.

Макрон провів екстрене засідання уряду

Reuters пише, що президент Франції Емманюель Макрон провів екстрене засідання уряду, на якому розглядали питання протестів у країні, які не вщухають вже другу добу. Він назвав дії протестувальників "невиправданими", а факт стрілянини таким, що не піддається "ніяким вибаченням".

Останні кілька годин відзначаються сценами насилля не тільки проти поліцейських дільниць, а й проти шкіл і мерій, а отже, проти державних установ, і ці дії є абсолютно невиправданими,

– сказав він.