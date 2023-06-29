Инцидент произошел во вторник 27 июня. 38-летнего офицера, стрелявшего в юношу, задержали по обвинению в убийстве. По всей стране не утихают массовые протесты.

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В соцсетях распространяют видео с убийством подростка

По сообщениям французских СМИ, полиция сначала предположила, что подросток ехал на машине к ним с намерением нанести им ущерб. Но кадры, размещенные в интернете и проверенные информационным агентством AFP, свидетельствуют о другом.

На нем изображены два офицера возле машины. Один направляет свое оружие на водителя через окно и, кажется, стреляет в упор, когда авто начинает движение. Автомобиль немного проехался и остановился, врезавшись в препятствие.

На видео также слышно, как человек говорит "тебе выстрелят в голову", но непонятно, кто это говорит.

Момент убийства Нахеля: видео 18+

В момент стрельбы в машине находились еще двое: один скрылся, а другой, тоже несовершеннолетний, был арестован и задержан полицией.

17-летний водитель авто, по имени Нахель, скончался от пулевых ранений в грудь. Экстренные службы пытались спасти юношу, но тщетно.

Важно! За 2023 год Нахель стал вторым человеком во Франции, убитым полицией во время перестрелки на остановке. В 2022 году французская полиция убила 13 водителей автомобилей – это рекордное количество за историю страны.

Убийство вызвало волну протестов

Случившееся вызвало серию протестов в Нантере, районе к западу от Парижа – именно там был убит подросток. Протестующие видят не только жестокость полиции, но и расизм, потому что паренек – араб. Многие считают, что если бы юноша был "белым", его не застрелили бы.

В гневе люди жгут автомобили и мусорные баки, ломают автобусные остановки, запускают фейерверки возле полицейского участка. Правоохранители применили слезоточивый газ для разгона протестующих, некоторые из которых всю ночь строили баррикады.

Несколько случаев беспорядков были также зарегистрированы в городах Аньер, Коломб, Сюрен, Обервилье, Клиши-су-Буа и Мант-ла-Жоли. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в настоящее время задержаны более 150 человек, которые совершили нападения и поджоги полицейских участков, школ и мэрий по всей территории страны.

В Нантере, где продолжаются самые большие беспорядки, установили ночной комендантский час.

Власти начали 2 отдельных расследования

Власти начали два отдельных расследования после смерти подростка: одно в связи с убийством государственным должностным лицом, а второе, в котором рассматривают неспособность водителя остановить автомобиль и вероятную попытку "убить полицейского".

Начальник парижской полиции Лоран Нуньес заявил французскому телеканалу BFMTV, что действия полицейского "вызывают вопросы", хотя он предположил, что полицейский мог ощущать угрозу.

Адвокат семьи 17-летнего подростка Яссин Бузру настаивает на том, что это была незаконная защита – на видео четко видно, как полицейский хладнокровно убивает молодого человека.

Также семья подала жалобу на полицию за "ложь" после первоначального заявления о том, что машина пыталась сбить полицейских.

Мать Нахеля распространяет в соцсетях видео, в котором призывает людей присоединиться к ней на марше в поддержку ее сына.

Макрон провел экстренное заседание правительства

Reuters пишет, что президент Франции Эммануэль Макрон провел экстренное заседание правительства, на котором рассматривали вопросы протестов в стране, не утихающие уже вторые сутки. Он назвал действия протестующих "неоправданными", а факт стрельбы не поддается "никаким извинениям".

Последние несколько часов отмечаются сценами насилия не только против полицейских участков, но и против школ и мэрий, а значит, против государственных учреждений, и эти действия абсолютно неоправданны,

– сказал он.