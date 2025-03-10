Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что военные будут обсуждать на саммите в Париже

По словам французского военного чиновника, целью этих международных сил является сдерживание России от нового наступления после того, как в Украине вступит в силу прекращение огня.

Известно, что в список участников встречи войдут также представители стран Азии и Океании, которые присоединятся к переговорам дистанционно.

Чиновник подчеркнул, что международный состав участников переговоров свидетельствует о том, насколько активно Франция и Великобритания стремятся создать коалицию стран для дальнейшей защиты Украины после прекращения огня.

Стоит отметить, что эта новость появилась после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что также проведет виртуальную встречу европейских лидеров для обсуждения украинского вопроса. Ожидается, что второй саммит, который, по предварительной информации, пройдет 15 марта, станет продолжением встречи, которая состоялась в Лондоне в начале марта.

Напомним, 5 марта Эммануэль Макрон выступил перед нацией. Именно тогда президент Франции анонсировал встречу главкомов и начальников штабов стран Европы.