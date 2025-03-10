Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет виртуальную встречу европейских лидеров для обсуждения украинского вопроса, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Второй раунд европейских разговоров об Украине

Ожидается, что второй саммит будет продолжением встречи, которая состоялась в Лондоне в начале марта.

Напомним, что тогда Стармер объявил о создании так называемой миротворческой "Коалиции желающих" для поддержки Украины. Около 20 стран проявили заинтересованность принять в ней участие.

Новый саммит состоится в конце насыщенной дипломатической недели: во вторник запланированы переговоры между Украиной и США, а позже на этой неделе в Париже пройдут отдельные европейские обсуждения с участием начальника штаба армии и министров обороны Великобритании, Германии, Италии и Польши.