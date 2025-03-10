Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Стива Уиткоффа.

Что сказал Уиткофф о разведывательных данных

По словам Уиткоффа, США никогда не отключали разведку для "чего-то оборонного, в чем нуждаются украинцы".