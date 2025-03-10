Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Стива Уиткоффа.
Что сказал Уиткофф о разведывательных данных
По словам Уиткоффа, США никогда не отключали разведку для "чего-то оборонного, в чем нуждаются украинцы".
Спецпосланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф высказался относительно того, что США перестали обмениваться разведывательными данными с Украиной.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Стива Уиткоффа.
По словам Уиткоффа, США никогда не отключали разведку для "чего-то оборонного, в чем нуждаются украинцы".