Как пишет Reuters, президент США говорил о приостановлении обмена разведданными и ожидании от переговоров в Саудовской Аравии. 24 Канал пересказывает комментарии Дональда Трампа.

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Трамп прокомментировал паузу в обмене разведданными с Киевом

Дональд Трамп после полуночи 10 марта по киевскому времени во время перелета в президентском самолете ответил на несколько вопросов журналистов. В частности, он заявил, что Соединенные Штаты "вот-вот" возобновят обмен разведданными с Украиной.

Мы почти это сделали (закончили паузу в обмене разведывательными данными, – 24 Канал). Мы уже вот-вот это сделаем,

– заверил президент США.

Напомним, в ЦРУ на неделе подтвердили, что США прекратили обмен разведданными с Украиной, и что это формат давления на Президента Украины Владимира Зеленского ради мирных переговоров с Россией.

Трамп сказал, чего ожидает от ближайших переговоров

Также Дональд Трамп сказал, что от предстоящих переговоров своей команды с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии он ожидает хороших результатов. Эти переговоры запланированы на вторник, 11 марта.

Я верю, что на этой неделе мы достигнем значительного прогресса,

– сказал Трамп.

Издание уже писало ранее, что на этой встрече США планируют определить, готова ли Украина пойти на уступки России. Также по состоянию на это время в подвешенном состоянии соглашение об ископаемых между Вашингтоном и Киевом.

Еще из интересного, что сказал Дональд Трамп в самолете, это о санкциях против России. Американский лидер заверил, что его администрация рассматривает различные варианты "тарифов" для России.



Интересно, что в этот же день он прибегнул перечислять, какой вред нанес России при своем прошлом президентстве. Мол, остановил "Северный поток-2", ввел санкции против Кремля, а еще и предоставил Украине комплексы Javelin. То есть, вел жесткую политику против России, несмотря на хорошие отношения с Владимиром Путиным.

В то же время политик проигнорировал вопрос СМИ относительно последней массированной ракетной атаки российской армии на украинцев. Его спросили, не считает ли он это нападение проявлением неуважения со стороны Владимира Путина – Дональд Трамп здесь улыбнулся и отвернулся от журналиста.