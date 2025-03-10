Як пише Reuters, президент США говорив про призупинення обміну розвідданими та очікування від перемовин у Саудівській Аравії. 24 Канал переказує коментарі Дональда Трампа.
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Трамп прокоментував паузу в обміні розвідданими з Києвом
Дональд Трамп після півночі 10 березня за київським часом під час перельоту в президентському літаку відповів на кілька запитань журналістів. Зокрема, він заявив, що Сполучені Штати "от-от" відновлять обмін розвідданими з Україною.
Ми майже це зробили (закінчили паузу в обміні розвідувальними даними, – 24 Канал). Ми от-от це зробимо,
– запевнив президент США.
Нагадаємо, у ЦРУ на тижні підтвердили, що США припинили обмін розвідданими з Україною, і що це формат тиску на Президента України Володимира Зеленського заради мирних переговорів із Росією.
Трамп сказав, чого очікує від найближчих перемовин
Також Дональд Трамп сказав, що від майбутніх переговорів своєї команди з українськими посадовцями в Саудівській Аравії він очікує хороших результатів. Ці перемовини заплановані на вівторок, 11 березня.
Я вірю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу,
– сказав Трамп.
Видання вже писало раніше, що на цій зустрічі США планують визначити, чи готова Україна піти на поступки Росії. Також станом на цей час у підвішеному стані угода про копалини між Вашингтоном і Києвом.
Водночас політик проігнорував питання ЗМІ щодо останньої масованої ракетної атаки російської армії на українців. Його запитали, чи не вважає він цей напад виявом неповаги з боку Владіміра Путіна – Дональд Трамп тут усміхнувся та відвернувся від журналіста.