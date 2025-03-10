Як пише Reuters, президент США говорив про призупинення обміну розвідданими та очікування від перемовин у Саудівській Аравії. 24 Канал переказує коментарі Дональда Трампа.

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Трамп прокоментував паузу в обміні розвідданими з Києвом

Дональд Трамп після півночі 10 березня за київським часом під час перельоту в президентському літаку відповів на кілька запитань журналістів. Зокрема, він заявив, що Сполучені Штати "от-от" відновлять обмін розвідданими з Україною.

Ми майже це зробили (закінчили паузу в обміні розвідувальними даними, – 24 Канал). Ми от-от це зробимо,

– запевнив президент США.

Нагадаємо, у ЦРУ на тижні підтвердили, що США припинили обмін розвідданими з Україною, і що це формат тиску на Президента України Володимира Зеленського заради мирних переговорів із Росією.

Трамп сказав, чого очікує від найближчих перемовин

Також Дональд Трамп сказав, що від майбутніх переговорів своєї команди з українськими посадовцями в Саудівській Аравії він очікує хороших результатів. Ці перемовини заплановані на вівторок, 11 березня.

Я вірю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу,

– сказав Трамп.

Видання вже писало раніше, що на цій зустрічі США планують визначити, чи готова Україна піти на поступки Росії. Також станом на цей час у підвішеному стані угода про копалини між Вашингтоном і Києвом.

Ще з цікавого, що сказав Дональд Трамп у літаку, це про санкції проти Росії. Американський лідер запевнив, що його адміністрація розглядає різні варіанти "тарифів" для Росії.



Цікаво, що цього ж дня він вдався перераховувати, якої шкоди завдав Росії за свого минулого президентства. Мовляв, зупинив "Північний потік-2", запровадив санкції проти Кремля, а ще й надав Україні комплекси Javelin. Тобто, вів жорстку політику проти Росії, попри хороші стосунки з Владіміром Путіним.

Водночас політик проігнорував питання ЗМІ щодо останньої масованої ракетної атаки російської армії на українців. Його запитали, чи не вважає він цей напад виявом неповаги з боку Владіміра Путіна – Дональд Трамп тут усміхнувся та відвернувся від журналіста.