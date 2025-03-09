В интервью для Fow News Трамп заметил, что несмотря на свои хорошие отношения с Путиным, он проводил самую жесткую политику в отношении России, чем кто-либо другой из президентов США, передает 24 Канал.

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Трамп вспомнил, как навредил России

Политик заявил, что именно он остановил российский "Северный поток-2", ввел санкции против России. Также он предоставил Украине противотанковые комплексы Javelin, которые та использовала против оккупантов.

В то же время Трамп подчеркнул, что несмотря на эти его действия, он продолжал хорошо ладить с главой Кремля.

В этом интервью журналистка поинтересовалась, волнует ли его то, что Украина может не выжить без американской помощи, которую он остановил. В ответ Трамп цинично заметил, что Украина может не выстоять и с помощью США.