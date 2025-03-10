Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведе віртуальну зустріч європейських лідерів для обговорення українського питання, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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Другий раунд європейських розмов про Україну

Очікується, що другий саміт буде продовженням зустрічі, яка відбулася у Лондоні на початку березня.

Нагадаємо, що тоді Стармер оголосив про створення так званої миротворчої "Коаліції охочих" для підтримки України. Близько 20 країн виявили зацікавленість взяти у ній участь.

Новий саміт відбудеться наприкінці насиченого дипломатичного тижня: у вівторок заплановані переговори між Україною та США, а пізніше цього тижня в Парижі пройдуть окремі європейські обговорення за участю начальника штабу армії та міністрів оборони Великої Британії, Німеччини, Італії та Польщі.