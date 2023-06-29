Несмотря на то, что ранее оккупанты все же дали возможность увидеть тела парней некоторым родителям, а также якобы говорили, что позволят их похоронить. Прощание с ребятами должно было состояться 29 июня.

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Оккупанты не позволили попрощаться с подростками в Бердянске

Глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина рассказала, что прощание с ребятами 29 июня так и не состоялось. Она также не знает, какова была причина такого решения российских захватчиков.

Погребение не состоялось. Что будет дальше – пока неизвестно,

– отметила она.

Эту информацию подтвердила также и мама Тиграна Оганнисяна. Она отметила, что тела ребят так и не отдали родителям.

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