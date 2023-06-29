Несмотря на то, что ранее оккупанты все же дали возможность увидеть тела парней некоторым родителям, а также якобы говорили, что позволят их похоронить. Прощание с ребятами должно было состояться 29 июня.
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Оккупанты не позволили попрощаться с подростками в Бердянске
Глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина рассказала, что прощание с ребятами 29 июня так и не состоялось. Она также не знает, какова была причина такого решения российских захватчиков.
Погребение не состоялось. Что будет дальше – пока неизвестно,
– отметила она.
Эту информацию подтвердила также и мама Тиграна Оганнисяна. Она отметила, что тела ребят так и не отдали родителям.
Что известно об убийстве подростков в Бердянске
- Ранее глава Бердянской ГВА Виктория Галицына рассказала, что некоторые родители уже видели тела парней. Кроме того, она подчеркнула, что оккупанты все же позволили похоронить ребят и попрощаться с ними.
- Галицына также предупредила, что родственники Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, которых внесудебно казнили российские оккупанты, находятся в опасности. Поэтому они просят об информационной тишине.
- Также известно, что украинские правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства детей. Омбудсман Дмитрий Лубинец сказал, что убийц 16-летних подростков должны осудить, и они должны понести наказание.
- Ранее правозащитница Ольга Решетилова сказала, что двух подростков в оккупированном Бердянске убили выстрелами снайперов. Она отметила, что это были прицельные выстрелы в одни места.
- Кроме того, украинские партизаны отметили, что этим убийством российская ФСБ хотела показать якобы "ликвидацию страшных террористов". Также оккупанты могли избавиться от подростков, потому что ребята были свидетелями военных преступлений россиян в городе.