Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, детали убийства Тиграна и Никиты остаются неизвестными.

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Как рассказал Лубинец, неизвестно, как погибли ребята. Однако, по его данным, произошла внесудебная казнь двух украинских подростков.

Лубинец отметил, что тела Тиграна и Никиты до сих пор не передали их родным.

Я по тому каналу коммуникации, который у меня есть на Москалькову, официально обратился, чтобы она сделала все, чтобы тела ребят вернули родственникам,

– заявил омбудсмен.

Лубинец рассказал, что когда подростки получили подозрения от следственного комитета России, Украина сразу обратилась к стране-агрессору, чтобы детей вернули домой. Но этого не удалось сделать.

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким погибших ребят. Вечная память Тиграну и Никите.

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