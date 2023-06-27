Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, детали убийства Тиграна и Никиты остаются неизвестными.
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Оккупанты не отдают родным тела убитых Оганнисяна и Ханганова
Как рассказал Лубинец, неизвестно, как погибли ребята. Однако, по его данным, произошла внесудебная казнь двух украинских подростков.
Лубинец отметил, что тела Тиграна и Никиты до сих пор не передали их родным.
Я по тому каналу коммуникации, который у меня есть на Москалькову, официально обратился, чтобы она сделала все, чтобы тела ребят вернули родственникам,
– заявил омбудсмен.
Лубинец рассказал, что когда подростки получили подозрения от следственного комитета России, Украина сразу обратилась к стране-агрессору, чтобы детей вернули домой. Но этого не удалось сделать.
Убийство Оганнисяна и Ханганова в Бердянске: последние новости
- Правозащитница Ольга Решетилова рассказала, что двое подростков в оккупированном Бердянске – Тигран Оганнисян и Никита Ханганов – были убиты выстрелами снайперов. Она отметила, что сейчас нет проверенной информации о пострадавших гражданских во время перестрелки.
- Как стало известно, ФСБ хотела продемонстрировать ликвидацию якобы "страшных террористов".
- Партизаны рассказали, что это все целиком и полностью является спланированной акцией российской ФСБ. В течение года Тигран и Никита были заложниками оккупантов и подвергались пыткам.
- Украинские правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства детей. Омбудсман Дмитрий Лубинец подчеркнул, что убийцы молодых людей должны быть осуждены и понести наказание.