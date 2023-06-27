Об этом сообщила соучредительница Медийной инициативы по правам человека, координатор направления "Война и правосудие" Ольга Решетилова. По ее словам, так называемая оккупационная власть пытается на убитых парней повесить преступления, которых они не совершали.

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В Бердянске оккупанты убили парней выстрелами снайперов

Как рассказала Решетилова, двое подростков в оккупированном Бердянске – Тигран Оганнисян и Никита Ханганов – были убиты выстрелами снайперов. Она отметила, что нет проверенной информации о пострадавших гражданских во время перестрелки.

Мне кажется, что оккупационные власти пытаются на этих парней повесить какие-то преступления, которых они не совершали. И называют их "террористами",

– подчеркнула Решетилова.

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким погибших ребят. Вечная память и слава Тиграну и Никите.

Убийство подростков в Бердянске: все, что известно