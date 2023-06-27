Про це повідомила співзасновниця Медійної ініціативи за права людини, координаторка напрямку "Війна і правосуддя" Ольга Решетилова. За її словами, так звана окупаційна влада намагається на вбитих хлопців навісити злочини, яких вони не вчиняли.
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У Бердянську окупанти вбили хлопців пострілами снайперів
Як розповіла Решетилова, двоє підлітків в окупованому Бердянську – Тигран Оганнісян та Микита Ханганов – були вбиті пострілами снайперів. Вона зазначила, що наразі немає перевіреної інформації про постраждалих цивільних під час перестрілки.
Мені здається, що окупаційна влада намагається на цих хлопців навісити якісь злочини, яких вони не вчиняли. І називають їх "терористами",
– наголосила Решетилова.
Вбивство підлітків у Бердянську: все, що відомо
- Тигран та Микита почали партизанити у тимчасово окупованому Бердянську. 30 вересня 2022 року до них прийшли з обшуками.
- Російські правоохоронці жорстоко побили Тиграна та забрали його до так званого відділку поліції. Бабусі заборонили бачитись з онуком, але дозволили приносити одяг, ліки та їжу.
- Як виявилось, хлопця катували та "допитували". Його разом з другом звинувачували у диверсіях на залізниці.
- Однак бердянські партизани нічого не говорили, тому окупаційна влада відпустила підлітків.
- Тиграну та його сім'ї заборонили виїжджати з Бердянська.
- Згодом проти хлопців відкрили кримінальне провадження. Так, 24 травня 2023 року їх звинуватили за статтею 281 "Диверсія" кримінального кодексу Росії. Підліткам загрожувало від 10 до 20 років позбавлення волі.
- Пізніше стало відомо, що підлітків вбили російські терористи. Але що саме сталося з хлопцями – наразі невідомо, а їхні батьки досі не бачили тіла своїх дітей.