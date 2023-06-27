Про це повідомила співзасновниця Медійної ініціативи за права людини, координаторка напрямку "Війна і правосуддя" Ольга Решетилова. За її словами, так звана окупаційна влада намагається на вбитих хлопців навісити злочини, яких вони не вчиняли.

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У Бердянську окупанти вбили хлопців пострілами снайперів

Як розповіла Решетилова, двоє підлітків в окупованому Бердянську – Тигран Оганнісян та Микита Ханганов – були вбиті пострілами снайперів. Вона зазначила, що наразі немає перевіреної інформації про постраждалих цивільних під час перестрілки.

Мені здається, що окупаційна влада намагається на цих хлопців навісити якісь злочини, яких вони не вчиняли. І називають їх "терористами",

– наголосила Решетилова.

24 Канал приносить щирі співчуття рідним і близьким загиблих хлопців. Вічна пам'ять і слава Тиграну та Микиті.

Вбивство підлітків у Бердянську: все, що відомо