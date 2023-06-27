Об этом в эфире национального марафона рассказала глава организации медийной инициативы по правам людей Ольга Решетилова. Она отметила, что об этом свидетельствуют шаровые отверстия. в телах парней, передает 24 Канал.

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Ребят в Бердянске могли прицельно убить

Решетилова сказала, что на протяжении всех следственных действий, проводившихся над 16-летними подростками и их родственниками в Бердянске, правоохранители всегда приходили к ним с оружием. Она отмечает, что в таком случае оккупанты не разрешали ребятам "сделать шаг вправо или влево", а здесь ребята якобы устроили перестрелку с захватчиками.

Через 15 минут после перестрелки появились снайперы, которые прицельно убили ребят. Судя по шаровым отверстиям, это была прицельная стрельба,

– отметила правозащитница.

Она также предполагает, что оккупанты даже не пытались попасть в какие-то другие части тела подростков. По ее словам, россияне прицельно стреляли на поражение, чтобы причинить смерть ребятам.

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