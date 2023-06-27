Об этом в эфире национального марафона рассказала глава организации медийной инициативы по правам людей Ольга Решетилова. Она отметила, что об этом свидетельствуют шаровые отверстия. в телах парней, передает 24 Канал.
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Ребят в Бердянске могли прицельно убить
Решетилова сказала, что на протяжении всех следственных действий, проводившихся над 16-летними подростками и их родственниками в Бердянске, правоохранители всегда приходили к ним с оружием. Она отмечает, что в таком случае оккупанты не разрешали ребятам "сделать шаг вправо или влево", а здесь ребята якобы устроили перестрелку с захватчиками.
Через 15 минут после перестрелки появились снайперы, которые прицельно убили ребят. Судя по шаровым отверстиям, это была прицельная стрельба,
– отметила правозащитница.
Она также предполагает, что оккупанты даже не пытались попасть в какие-то другие части тела подростков. По ее словам, россияне прицельно стреляли на поражение, чтобы причинить смерть ребятам.
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- Глава Бердянской МВА Виктория Галицына рассказала, что некоторые родители уже видел тела парней. Кроме того, она подчеркнула, что оккупанты все же позволили похоронить ребят и попрощаться с ними.
- Также известно, что украинские правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства детей. Омбудсман Дмитрий Лубинец сказал, что убийц 16-летних подростков должен быть осужден, а они должны понести наказание.
- Ранее правозащитница Ольга Решетилова сказала, что 2 подростка в оккупированном Бердянске убили выстрелами снайперов. Она отметила, что сейчас нет проверенной информации о пострадавших гражданских в ходе этой перестрелки.
- Кроме того, украинские партизаны отметили, что этим убийством российская ФСБ хотела показать якобы "ликвидацию страшных террористов". Также оккупанты могли избавиться от подростков, потому что ребята были свидетелями военных преступлений россиян в городе.