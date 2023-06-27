Про це в ефірі національного марафону розповіла голова організації медійної ініціативи за права людей Ольга Решетилова. Вона зазначила, що про це свідчать кульові отвори у тілах хлопців, передає 24 Канал.

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Хлопців у Бердянську могли вбити прицільно

Решетилова сказала, що протягом усіх слідчих дій, які проводилися над 16-річними підлітками та їхніми родичами в Бердянську, окупаційні правоохоронці завжди приходили до них зі зброєю. Вона зазначає, що в такому випадку окупанти не дозволяли хлопцям "зробити кроку вправо чи вліво", а тут хлопці нібито влаштували перестрілку з загарбниками.

За 15 хвилин після перестрілки з'явилися снайпери, які прицільно вбили хлопців. Судячи з кульових отворів, це була прицільна стрільба,

– зазначила правозахисниця.

Вона також припускає, що окупанти навіть не намагалися поцілитися в якісь інші частини тіла підлітків. За її словами, росіяни прицільно стріляли на ураження, щоб заподіяти смерть хлопцям.

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