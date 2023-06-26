Окупанти жорстоко вбили двох підлітків. Окрім того, російські пропагандисти цинічно та абсурдно назвали дітей "терористами".

Дізнайтеся більше Росіяни вбили 16-річних Тиграна та Микиту: що відомо про справу героїчних підлітків

ФСБ причетна до вбивства хлопців

Партизани наголосили, те, що сталося 24 червня, цілком і повністю є спланованою акцією російської ФСБ. Упродовж року Тигран та Микита були в заручниках окупантів та піддавалися тортурами. Тож як тоді вони могли різко опинитися на волі, та ще й зі зброєю в руках, зауважили в БПА. Додали, що Тигран активно писав у бердянські чати.

"Так як тут замішана ФСБ?", – запитаєте ви. Все просто. Російські п***нки поставили перед вибором хлопців: або смерть на підвалі, або бери зброю та йди стріляй. Свідомо знаючи подальший хід розвитку подій,

– зазначили партизани.

Додали, що таким чином ворог хотів вкотре продемонструвати "успішну" роботу своїх спецслужб та ліквідацію нібито "страшних терористів". Також окупанти позбулися підлітків, бо хлопці були свідками злочинів. Окрім того, агресор намагався звинуватити наших партизан у нібито "вербуванні" неповнолітніх.

Тигран та Микита – безумовно герої. І у відповідь за них ми знищуватимемо кожного окупанта,

– підкреслили в "Бердянській партизанській армії".

24 Канал приносить щирі співчуття рідним і близьким загиблих хлопців. Вічна пам'ять і слава Тиграну та Микиті.

Україна розпочала розслідування за фактом вбивства

Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей. Омбудсман Дмитро Лубінець наголосив, що вбивці хлопців повинні бути засуджені та понести покарання.

Підкреслив: "Двоє 16-річних хлопців стали героями. Останніми словами одного з них було: "Слава Україні". Не вистачає слів, щоб описати почуття гордості за юнаків, які чинили опір окупантам. Але водночас переповнює відчуття ницості, підлості та цинічності відносно країни-терориста. Адже про що говорити, коли окупанти можуть дозволити собі вбивати неповнолітніх? Вбивати дітей".