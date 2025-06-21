Про що йшлось на зустрічі та які головні заяви президента – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Головні заяви Зеленського
Скільки окупантів пербуває на території Україні
За інформацією військових наразі в Україні воює 695 тисяч російських військових на території України.
Плюс Курський, Бєлгородський напрямки. Я маю на увазі там, де вони напроти Харкова, напроти Сум. Тобто є ще відповідна кількість людей з Сумського напрямку, приблизно 52 тисячі,
– підсумував Зеленський проведену розмову на Ставці Верховного головнокомандувача.
Росіяни хочуть демонструвати дипломатію
За словами президента України, вороги хотіли "відірвати Америку від України", щоб США припинили давати допомогу. Так Росія демонструє дипломатичність.
Чим можна закінчувати позитивно зустріч? Обмінами. Для цього потрібна відповідна кількість обмінів. Тобто, якщо відбудуться ще, наприклад, пару зустрічей, вони будуть демонструвати США, що йде дипломатичний процес, і санкції будуть відтерміновуватися. А поки йдуть обміни - буде відтерміновано і зустрічі на рівні лідерів. Тому що їм це точно невигідно,
– зазначив Зеленський.
Навіщо росіяни віддають тіла своїх військових
Зеленський розповів, що Путін за допомогою передачі великої кількості тіл нібито українців хоче заспокоїти своєї суспільство. Він створює картинку, що буцімто "на кожного військового є сотня загиблих українців", і тоді все не так страшно виглядає.
Зеленський розповів, що фіксуються порушення з боку Росії під час обміну полоненими
За словами президента, під час репатріації росіяни передали 20 тіл своїх військових, зокрема найманця з Ізраїлю, який воював на іх стороні. Кремль свідомо "підкидав" Україні трупи своїх громадян, іноді навіть з російськими паспортами.
Це означає, що вони навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють, оскільки це велика кількість людей. Потрібна експертиза. І скільки треба часу на це я не знаю, скажу чесно. Ми безумовно хочемо повернути всіх наших воїнів. І тіла наших героїв. Але ми точно не хочемо повертати "рускіх", просто для кількості. Як росіяни реагують на те, що ми їм говоримо про те, що вони нам віддають російських громадян? Ніяк. Вони кажуть, що не може такого бути.
Ми фіксуємо такі факти, вони неодноразові,
– зазначив Зеленський.