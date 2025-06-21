За словами президента, під час репатріації росіяни передали 20 тіл своїх військових, зокрема найманця з Ізраїлю, який воював на іх стороні. Кремль свідомо "підкидав" Україні трупи своїх громадян, іноді навіть з російськими паспортами.

Це означає, що вони навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють, оскільки це велика кількість людей. Потрібна експертиза. І скільки треба часу на це я не знаю, скажу чесно. Ми безумовно хочемо повернути всіх наших воїнів. І тіла наших героїв. Але ми точно не хочемо повертати "рускіх", просто для кількості. Як росіяни реагують на те, що ми їм говоримо про те, що вони нам віддають російських громадян? Ніяк. Вони кажуть, що не може такого бути.

Ми фіксуємо такі факти, вони неодноразові,

– зазначив Зеленський.

