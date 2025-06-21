По словам президента, во время репатриации россияне передали 20 тел своих военных, в частности наемника из Израиля, который воевал на их стороне. Кремль сознательно "подбрасывал" Украине трупы своих граждан, иногда даже с российскими паспортами.

Это означает, что они даже сами не могут проверить, кого отправляют, поскольку это большое количество людей. Нужна экспертиза. И сколько надо времени на это я не знаю, скажу честно. Мы безусловно хотим вернуть всех наших воинов. И тела наших героев. Но мы точно не хотим возвращать "русских", просто для количества. Как россияне реагируют на то, что мы им говорим о том, что они нам отдают российских граждан? Никак. Они говорят, что не может такого быть.

Мы фиксируем такие факты, они неоднократные,

– отметил Зеленский.

