О чем шла речь на встрече и какие главные заявления президента – читайте в материале 24 Канала.
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Главные заявления Зеленского
Сколько оккупантов находится на территории Украины
По информации военных сейчас в Украине воюет 695 тысяч российских военных на территории Украины.
Плюс Курское, Белгородское направления. Я имею в виду там, где они напротив Харькова, напротив Сум. То есть есть еще соответствующее количество людей с Сумского направления, примерно 52 тысячи,
– подытожил Зеленский проведенный разговор на Ставке Верховного главнокомандующего.
Россияне хотят демонстрировать дипломатию
По словам президента Украины, враги хотели "оторвать Америку от Украины", чтобы США прекратили давать помощь. Так Россия демонстрирует дипломатичность.
Чем можно заканчивать положительно встречу? Обменами. Для этого нужно соответствующее количество обменов. То есть, если состоятся еще, например, пару встреч, они будут демонстрировать США, что идет дипломатический процесс, и санкции будут отсрочиваться. А пока идут обмены - будут отсрочены и встречи на уровне лидеров. Потому что им это точно невыгодно,
– отметил Зеленский.
Зачем россияне отдают тела своих военных
Зеленский рассказал, что Путин с помощью передачи большого количества тел якобы украинцев хочет успокоить своей общество. Он создает картинку, что якобы "на каждого военного есть сотня погибших украинцев", и тогда все не так страшно выглядит.
Зеленский рассказал, что фиксируются нарушения со стороны России во время обмена пленными
По словам президента, во время репатриации россияне передали 20 тел своих военных, в частности наемника из Израиля, который воевал на их стороне. Кремль сознательно "подбрасывал" Украине трупы своих граждан, иногда даже с российскими паспортами.
Это означает, что они даже сами не могут проверить, кого отправляют, поскольку это большое количество людей. Нужна экспертиза. И сколько надо времени на это я не знаю, скажу честно. Мы безусловно хотим вернуть всех наших воинов. И тела наших героев. Но мы точно не хотим возвращать "русских", просто для количества. Как россияне реагируют на то, что мы им говорим о том, что они нам отдают российских граждан? Никак. Они говорят, что не может такого быть.
Мы фиксируем такие факты, они неоднократные,
– отметил Зеленский.