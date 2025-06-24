Розбір завалів триває, тож кількість загиблих, на жаль, ще може зрости. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Зверніть увагу Щонайменше 160 постраждалих і 11 загиблих: усе про російський удар по Дніпру 24 червня

Зеленський відреагував на ракетний удар по Дніпру 24.06.2025

Президент зазначив, що Дніпропетровській області надають допомогу всім, хто постраждав від удару російської балістики. Станом на 16:30 відомо про понад 160 поранених. На жаль, 11 людей загинули.

Зеленський заявив, що триває розбір завалів.ж Кількість жертв може, на жаль, збільшитись. Президент висловив співчуття всім рідним і близьким загиблих.

Цей удар зачепив багато цивільної інфраструктури: будинки, школи, навіть звичайний пасажирський потяг. Понад 500 пасажирів було в потязі. П'ять вагонів розтрощено. Без жертв. Усім пораненим надано допомогу. Черговий російський удар по життю,

– заявив Зеленський.

Український лідер наголосив, що Росія не здатна виробляти балістичні ракети без компонентів з інших країн. Країна-агресорка не здатна виробляти сотні видів іншої зброї без компонентів, обладнання й експертизи, якою цей божевільний режим у Москві сам не володіє. Тож саме тому вкрай важливо максимально обмежувати схеми, які поєднують Росію зі спільниками. Зеленський наголосив на необхідності значного посилення санкцій проти Росії.

Ми чітко знаємо, за що боремось, і це захист життя. Росія чітко знає, чому вона продовжує війну, і це зневага до життя й намагання очистити нашу землю від людей. Це не та боротьба, у якій складно обрати сторону. Бути з Україною – це захищати життя. Я вдячний усім, хто допомагає. Просто зараз, цими днями, ми робимо все, щоб стало більше підтримки для наших людей, для нашої держави.