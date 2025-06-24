Россия не способна производить баллистические ракеты без компонентов из других стран. Россия не способна производить сотни видов другого оружия без компонентов, оборудования и экспертизы, которой этот сумасшедший режим в Москве сам не обладает. Именно поэтому важно максимально ограничивать схемы, объединяющие Россию с сообщниками. Нужно и значительное усиление санкций против России.