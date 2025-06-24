Россия не способна производить баллистические ракеты без компонентов из других стран. Россия не способна производить сотни видов другого оружия без компонентов, оборудования и экспертизы, которой этот сумасшедший режим в Москве сам не обладает. Именно поэтому важно максимально ограничивать схемы, объединяющие Россию с сообщниками. Нужно и значительное усиление санкций против России.
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Разбито 5 вагонов, – Зеленский отреагировал на ракетный удар России по Днепру
Россия 24 июня нанесла ракетный удар баллистикой по Днепру. В результате атаки террористов погибли по меньшей мере 11 человек, еще более 160 пострадали. Президент отреагировал на вражеский удар.