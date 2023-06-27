Она также подчеркнула, что с украинскими подростками, которых жестоко убили россияне, все же смогут проститься. Все мероприятия пройдут в среду 29 июня.

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С убитыми подростками разрешили попрощаться

Галицына отметила, что пока еще не все родные видели тела погибших 16-летних Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова. По ее словам, даже не всем родителям позволили это сделать.

Несмотря на это, глава бердянской городской военной администрации подчеркнула, что оккупанты все же разрешили похоронить ребят и попрощаться с ними. Похороны состоятся в оккупированном Бердянске 29 июня в 11 и 12 часов.

Ранее информацию, что тела парней все же видели родители, подтверждала координатор отдела документирования медийной инициативы по правам человека Анастасия Пантелеева. Она отмечает, что пока они находятся в шоке.

Свидетельства разные. Где-то не совпадает одежда с тем, что мы видим на видео и то, что видели местные жители. Но проверить это очень сложно сейчас,

– сказала координатор.

Пантелеева сказала, что это связано с тем, что у наших правоохранителей нет доступа к временно оккупированным территориям. Несмотря на это, она заверила, что все органы работают над тем, чтобы установить причастных, но на это нужно время.

Родители подростков просят об информационной тишине

Начальник Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына также предупредила, что родственники Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, которых внесудебно казнили российские оккупанты, находятся в опасности.

"Есть заявление от родителей (убитых ребят – 24 Канал), которые просят сохранять информационную тишину, потому что все родственники остались в оккупации. Ведь это подвергает их опасности, у них постоянные обыски, пытки", – отметила она.

Кроме того, координатор отдела документирования медийной инициативы по правам человека Анастасия Пантелеева добавила, что родственники ребят живут в напряжении с сентября 2022 года. Она отметила, что их постоянно допрашивали, особенно это оставшиеся в оккупации родители Никиты и бабушка Тиграна, которая должна была приводить парня на отмечание в оккупационный отдел полиции.

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