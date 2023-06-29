Попри те, що раніше окупанти все ж дали можливість побачити тіла хлопців декому з батьків, а також буцімто говорили, що дозволять їх поховати. Прощання з хлопцями мало відбутися 29 червня.
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Окупанти не дозволили попрощатися з підлітками у Бердянську
Очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна розповіла, що прощання з хлопцями 29 червня так і не відбулося. Вона також не знає, якою була причина такого рішення російських загарбників.
Поховання не відбулося. Що буде далі – наразі не відомо,
– зазначила вона.
Цю інформацію підтвердила також і мама Тиграна Оганнісяна. Вона зазначила, що тіла хлопців так і не віддали батькам.
Що відомо про вбивство підлітків у Бердянську
- Раніше очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіцина розповіла, що дехто з батьків уже бачив тіла хлопців. Крім того, вона наголосила, що окупанти все ж дозволили поховати хлопців та попрощатися з ними.
- Галіцина також попередила, що родичі Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова, яких позасудово стратили російські окупанти, наразі перебувають в небезпеці. Тому вони просять про інформаційну тишу.
- Також відомо, що українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей. Омбудсман Дмитро Лубінець сказав, що вбивць 16-річних підлітків мають засудити, а вони повинні понести покарання.
- Раніше правозахисниця Ольга Решетилова сказала, що 2 підлітків в окупованому Бердянську вбили пострілами снайперів. Вона зазначила, що це були прицільні постріли в одні місця.
- Крім того, українські партизани зазначили, що цим вбивством російська фсб хотіла показати буцімто "ліквідацію страшних терористів". Також окупанти могли позбутися підлітків, бо хлопці були свідками воєнних злочинів росіян у місті.