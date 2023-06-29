Попри те, що раніше окупанти все ж дали можливість побачити тіла хлопців декому з батьків, а також буцімто говорили, що дозволять їх поховати. Прощання з хлопцями мало відбутися 29 червня.

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Окупанти не дозволили попрощатися з підлітками у Бердянську

Очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна розповіла, що прощання з хлопцями 29 червня так і не відбулося. Вона також не знає, якою була причина такого рішення російських загарбників.

Поховання не відбулося. Що буде далі – наразі не відомо,

– зазначила вона.

Цю інформацію підтвердила також і мама Тиграна Оганнісяна. Вона зазначила, що тіла хлопців так і не віддали батькам.

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