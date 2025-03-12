Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на AP. Як зауважує видання цей французько-британський план обговорюється якраз під час сильного тиску на Україну з боку Трампа.

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Макрон хоче розробляти миротворчу ідею з НАТО

Президент Франції Еммануель Макрон перед головнокомандувачами армій 34 країн світу та інших військових представників заявив, що настав час "перейти від концепції до плану" для визначення надійних гарантій безпеки.

"США, наймогутніший у військовому відношенні член НАТО, не були запрошені на паризькі переговори, оскільки європейські країни хотіли показати, що вони здатні взяти на себе значну частину роботи із захисту України після того, як перемир'я набуде чинності", – цитує AP французького чиновника.

Однак, Макрон вважає, що ідея із миротворцями в Україні має розроблятися разом із НАТО.

Водночас, як зауважив головнокомандувач армії Словенії, постає питання, що буде далі.

Хто туди піде? Як ми знаємо в Європі, багато країн, особливо малі країни, не мають багато військ,

– зауважив він.

При цьому остаточного плану також ще немає. А для України ключовими питаннями є те, як така європейська коаліція відреагує, якщо Путін порушить майбутнє перемир'я, чи відповість вона військовою силою на повторний наступ та як швидко.

"Дипломати обговорюють, військові обговорюють, але реальних пропозицій у нас поки немає… Переговори не на першому етапі, ми багато зробили на першому етапі, але у нас досі немає справжнього твердого підходу", – сказав один український чиновник.

Що може включати французько-британський план

Французький посадовець розповів, що французько-британський план може включати, зокрема, важке озброєння та запаси зброї, які за потреби передадуть Україні терміново протягом декількох годин або днів.

Інша ідея – прямі та негайні удари по російських активах у разі порушення мирних домовленостей.

Також у лютому деякі західні офіційні особи стверджували, що для реалізації плану не потрібно великі "сили заспокоєння". Достатньо менш ніж 30 тисяч військовослужбовців.

Тобто про розміщення військ вздовж кордону не йдеться. Сили планують розміщувати якомога далі від лінії фронту на ключових об'єктах інфраструктури.

Передову вони здебільшого контролюватимуть дистанційно за допомогою дронів та інших технологій.

Можливо, сили цієї європейської коаліції також братимуть участь у розмінуванні Чорного моря та патрулюванні для забезпечення безпеки міжнародних вод.

Загалом цей план складатиметься з кількох етапів, а згодом до коаліції зможуть приєднатися більше країн.