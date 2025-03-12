Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP. Как отмечает издание, этот французско-британский план обсуждается как раз во время сильного давления на Украину со стороны Трампа.

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Макрон хочет разрабатывать миротворческую идею с НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон перед главнокомандующими армий 34 стран мира и других военных представителей заявил, что пришло время "перейти от концепции к плану" для определения надежных гарантий безопасности.

"США, самый мощный в военном отношении член НАТО, не были приглашены на парижские переговоры, поскольку европейские страны хотели показать, что они способны взять на себя значительную часть работы по защите Украины после того, как перемирие вступит в силу", – цитирует AP французского чиновника.

Однако, Макрон считает, что идея с миротворцами в Украине должна разрабатываться вместе с НАТО.

В то же время, как отметил главнокомандующий армии Словении, возникает вопрос, что будет дальше.

Кто туда пойдет? Как мы знаем в Европе, многие страны, особенно малые страны, не имеют много войск,

– заметил он.

При этом окончательного плана также еще нет. А для Украины ключевыми вопросами являются то, как такая европейская коалиция отреагирует, если Путин нарушит будущее перемирие, ответит ли она военной силой на повторное наступление и как быстро.

"Дипломаты обсуждают, военные обсуждают, но реальных предложений у нас пока нет... Переговоры не на первом этапе, мы много сделали на первом этапе, но у нас до сих пор нет настоящего твердого подхода", – сказал один украинский чиновник.

Что может включать французско-британский план

Французский чиновник рассказал, что французско-британский план может включать, в частности, тяжелое вооружение и запасы оружия, которые при необходимости передадут Украине срочно в течение нескольких часов или дней.

Другая идея – прямые и немедленные удары по российским активам в случае нарушения мирных договоренностей.

Также в феврале некоторые западные официальные лица утверждали, что для реализации плана не нужно большие "силы успокоения". Достаточно менее 30 тысяч военнослужащих.

То есть о размещении войск вдоль границы речь не идет. Силы планируют размещать как можно дальше от линии фронта на ключевых объектах инфраструктуры.

Передовую они в основном будут контролировать дистанционно с помощью дронов и других технологий.

Возможно, силы этой европейской коалиции также будут участвовать в разминировании Черного моря и патрулировании для обеспечения безопасности международных вод.

В целом этот план будет состоять из нескольких этапов, а впоследствии к коалиции смогут присоединиться больше стран.