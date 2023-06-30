Спершу демонстрації відбувались в Нантері. Однак потім мітинги перекинулися на інші комуни та великі міста Франції, такі як Діжон, Лілль, Ліон, Марсель, Страсбург і Тулу.

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Поліція затримала понад 600 людей

Під час заворушень у багатьох містах Франції затримали понад 667 людей, 249 співробітників поліції отримали поранення.

Мітинги у Франції / Фото AP

На тлі цих подій президент країни Еммануель Макрон залишив саміт ЄС у Брюсселі. Його пресконференцію скасували через кризове скликання французького уряду.

Протестувальники під час заворушень спалюють будівлі: відео

Відомо, що Макрон зустрінеться зі своїм кабінетом о 13:00 за місцевим часом у Парижі. Водночас очільник Франції поки що виключив можливість оголошення надзвичайного стану в країні.

Влада країни вже розслідує цю справу

Судова влада Франції вже розпочала два окремі розслідування після смерті підлітка: одне у зв'язку з вбивством державною посадовою особою, а інше, у якому розглядають нездатність водія зупинити автомобіль і ймовірну спробу "вбити поліцейського".

Начальник паризької поліції Лоран Нуньєс, що дії поліцейського "викликають питання", хоча він припустив, що поліцейський міг відчувати загрозу. Натомість адвокатка сім'ї 17-річного підлітка Яссін Бузру наполягає на тому, що це був незаконний захист – на відео чітко видно, як поліцейський холоднокровно вбиває молоду людину.

Також сім'я подала скаргу на поліцію за "брехню" після початкової заяви про те, що машина намагалася збити поліцейських.

Наразі мати Нахеля поширює в соцмережах відео, у якому закликає людей приєднатися до неї на марші на підтримку її сина.